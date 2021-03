Peschici in lacrime: morto 42enne positivo al Covid. Il sindaco: "Dolore, sofferenza a rabbia"

Peschici sotto choc per il decesso di un 42enne strappato agli affetti della famiglia e di quanti gli hanno voluto bene. "Matteo Forte, giovane figlio della nostra Peschici, non c'è più" il commento del sindaco Francesco Tavaglione. "Dolore, sofferenza e rabbia confondono, in questo momento, il mio cuore e la mia mente. Chiedo a tutti di stringersi con me in un unico grande abbraccio con la famiglia e di onorare la sua memoria in maniera autentica, composta e rispettoso silenzio, così come si conviene ad una grande comunità come quella peschiciana" .