Giornalismo foggiano in lutto: è morto prematuramente Costantino Montuori

Costantino Montuori, giovanissimo giornalista lucerino, non c'è più. A darne notizia questa mattina sui social è stato 'Il Frizzo di Lucera' con un post toccante, pubblicato sulla pagina Facebook.

"Gli amici, quelli veri, rari, dovrebbero essere eterni. E invece l'eternità è quel dolore che ti porti dentro quando ti dicono che un amico vero non c'è più. Quando una telefonata da Roma di primo mattino ti dice che non c'è più. E pensi, pensi, pensi, ma poi ti rendi conto che non basterebbe un'eternità per pensare al tuo amico vero. Quello che ti ha sempre confessato le cose più intime, le gioie (poche rispetto a quante ne avrebbe meritate), le delusioni (tante, troppe forse), il coraggio di trovare l'amore nelle cose che per molti possono sembrare inutili (l'olio e le mele cotogne della propria terra, per esempio) ma che grazie a lui scopri quanto grandi ed importanti siano per la tua esistenza costringendoti a decelerare proprio mentre lui provava le gioie più belle laddove serviva invece accelerare, come quando si trattava di dare una notizia. Un cultore del bello, soprattutto nello scrivere i suoi articoli-poesie, le sue odi narrative ovunque gli capitasse di pubblicare. Lo ha fatto per tanto tempo anche sul Frizzo. Le gioie. Poche, sì. Come quando mi disse che finalmente poteva sentirsi realizzato perché aveva ottenuto un lavoro dopo un lungo percorso irto di prove superate alla grande nella Capitale, a Roma, per poi sentirsi scelto a pieno titolo tra migliaia insieme a pochissime decine per raggiungere la Germania. Ma il destino con i giusti è sempre crudele e proprio quando stai per toccare il cielo con un dito ecco la notizia (quella che non daresti mai, vero, Costantino?) che ti afferra le caviglie nel momento in cui il tuo dito è ad un millimetro dal cielo. Una notizia che, ironia della sorte, ti riporta a Roma per capire cosa sia accaduto. Tutto è precipitato nel giro e nel calvario di tre anni circa. Questa mattina la notizia, ancora da Roma, che non vorresti mai ti arrivasse. Troppe cose mi frullano nella testa quando ripenso al mio caro amico Costantino Montuori. L'eternità potrebbe aspettare molto se dovessi decidere di narrarle. Un giorno ci ritroveremo, Costantino, insieme al grande Marco Scarlato, un'altra perla rara della tua Lucera volubile, stupendamente bella, amante e traditrice nel contempo. Ci racconteremo le cronache di un altro mondo. No, non di quello dove ora sei, ma di quel mondo migliore che avresti senza dubbio meritato. "Forse, oggi, è retorico augurare qualcosa a qualcuno. Eppure un messaggio, un pensiero, un gesto possono farci riscoprire il nostro legame con le persone. Un augurio allora lo formulo a te. Di cuore". (Costantino Montuori, 1 gennaio 2022) Ti voglio un bene mai narrato, Costantino. (Roberto)

"Sono molto scosso e soprattutto molto triste per la scomparsa del collega Costantino Montuori. È stato, seppur per un breve periodo, collaboratore del mio Grecale. Ci eravamo persi di vista da anni, ma la tristezza è grande. Spero che stia meglio, adesso, ovunque si trovi. Ciao, Costantino!" (Piero Russo).

"Dolorosamente colpito dalla notizia della scomparsa di Costantino Montuori. Un allievo, un collega, un amico di particolare riserbo e grazia. Le mie lacrime per lui e per il suo sorriso da timido" (Enrico Ciccarelli).

"Aveva un modo di parlare e di scrivere del tutto particolare Costantino Montuori. Sapeva di un mondo fa, di carrozze e gentiluomini. Questa cosa mi divertiva e mi strappava un sorriso quando leggevo i suoi articoli o quando ci incontravamo per strada, a Lucera. Mi piaceva la passione che metteva nel raccontare fatti e storie quotidiane. Un lavoro grazie al quale abbiamo condiviso un tratto di strada. La notizia di stamattina è davvero triste. Ciao Costantino" (Francesco Quitadamo).

Anche il Lucera Calcio ha ricordato il giovane giornalista vicino alle sorti del Lucera Calcio, del quale è stato prima tifoso e poi narratore.