Addio a Tony Santagata: muore a 85 anni il cantante di 'Quant'è bello lu primm'ammore'

Addio a Tony Santagata, cantautore di origini foggiane. Antonio Morese, questo il suo vero nome, è morto questa mattina, in ospedale, dove era ricoverato da alcuni giorni.

Originario di Sant'Agata di Puglia, sui Monti Dauni, Avrebbe compiuto 86 il prossimo giovedì. Tanti i suoi successi, in italiano e in lingua dialettale, tra cui le arcinote Quant'è bello lu primm'ammore e La zita. Nella sua lunga carriera ha tenuto tournèe in tutto il mondo, ha partecipato a competizioni musicali importanti quali, tra le altre, Canzonissima e Sanremo.

Tanti i messaggi di cordoglio. Tra questi, quello del presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta: "Ci ha lasciato Tony Santagata, grande artista che, con i suoi successi, ha fatto la storia della musica italiana portando il nome della sua terra natia in tutto il mondo. Buon viaggio Tony".