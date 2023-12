Tragedia sul Gargano: ha un malore in campagna, muore avvolto dalle fiamme

Stava dando fuoco alle sterpaglie nella sua campagna, a Vico del Gargano, ma ha avvertito un malore ed è precipitato a terra. Finito tra i rami, il suo corpo è stato avvolto dalle fiamme. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto a bordo di un'ambulanza, per Franco, per gli amici 'Franchino', non c'era più nulla da fare. Inoltre, il corpo presentava ustioni gravissime in varie parti. La tragedia, che ha scosso i colleghi agricoltori e tutta la comunità vichese, è avvenuta lunedì 6 dicembre. L'agricoltore aveva 66 anni.