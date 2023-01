Tragedia a Cerignola: morto bimbo di 8 anni

Malore fulminante, muore bimbo di 8 anni. La tragedia si è consumata a Cerignola, dove il piccolo è giunto all'ospedale 'Tatarella' già privo di vita. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione messi in atto da parte dei medici. Al momento non sono note le cause del decesso. Disperazione e momenti di tensione si sono registrati in ospedale non appena i parenti del bambino hanno appreso la notizia. Sul posto è giunta la polizia che ha riportato l'ordine.