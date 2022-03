Motociclisti e appassionati di calcio in lacrime per Benedetto: "Ti ricorderemo ogni volta che gireremo in moto"

Un minuto di raccoglimento per Benedetto Tucci – Benny per gli amici - ex direttore generale dell’Atletico Vieste scomparso nella notte tra il 27 e il 28 marzo, è stato osservato ieri prima del calcio d'inizio dell’incontro del campionato di Eccellenza pugliese tra i padroni di casa e l’Asd San Marco. “Il mondo perde gentilezza, intelligenza e ironia. E’ una giornata piena di dolore questa. Il cuore di Benedetto Tucci ha smesso di battere, ma un cuore che ha toccato così tante vite continuerà a vivere in coloro che amava. Il gruppo sportivo si unisce al dolore di Lina, dei suoi familiari e di tutti coloro che lo hanno conosciuto, apprezzato ed amato per la sua umanità” si legge.

Tucci era socio del Mototurismo Vieste A.M: “Di solito la domenica è un giorno di svago e spensieratezza per noi. Ma oggi non lo è. L' amico e socio Benedetto Tucci, purtroppo, è venuto a mancare, non potrà più girare con noi. Uno dei più attivi ed entusiasti di far parte di questa associazione. Ti ricorderemo ogni volta che usciremo in moto, parleremo di te, della tua gentilezza, della tua disponibilità, così da poterti sentire ancora parte di noi. Grazie di tutto Benedetto".