Malore in mare a Marina di Chieuti: 70enne muore in spiaggia dopo lunga rianimazione

Tragedia in mare, a Marina di Chieuti, dove un uomo di 70 anni è deceduto a seguito di un malore avuto in acqua. Il fatto è successo questa mattina: l'uomo, originario di Torremaggiore, è stato tempestivamente portato a riva da altri bagnanti, e ha ricevuto i primi soccorsi dal gestore del lido, da una dottoressa e da un paramedico in quel momento presenti in spiaggia. A nulla sono valse manovre di rianimazione e l'intervento degli operatori del 118 e dell'elisoccorso: per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Serracapriola.