Addio all'avv. Luigi Follieri, l'ex senatore aveva 80 anni

Morto l'avvocato penalista nato a Napoli, ma residente a Foggia, Luigi Follieri. Aveva 80 anni. E' stato un senatore della Repubblica Italiana nel corso della XIII Legislatura, membro del Partito Popolare Italiano. Era il figlio dell'ex avvocato e senatore Mario Follieri, nato e deceduto a Lucera, alla stessa età.

Durante il mandato parlamentare ha dato un contributo rilevante ed apprezzato nella Commissione Giustizia. E' stato relatore della nuova legge sui pentiti. Sua la proposta, come primo firmatario, della istituzione a Foggia di una sezione della Corte di appello e di una sezione della Corte di assise di appello di Bari, del tribunale per i minorenni, nonchè di una sezione distaccata del Tribunale amministrativo regionale della Puglia e della concessione alla città di Foggia ed alla provincia di Foggia della medaglia d' oro al valore militare.

"E’ una perdita enorme, un lutto gravissimo per tutta l’avvocatura foggiana" il commento del presidente dell'Ordine degli Avvocati Gianluca Ursitti: "L’avv. Follieri è stato un maestro per tante generazioni, un appassionato studioso del processo penale. Tanti di noi, iniziando dal sottoscritto, hanno imparato da lui. Un uomo che amava il confronto, il ragionamento, la discussione… anche con i più giovani, anche con i meno attrezzati. Gino non alzava mai la voce, ti faceva ragionare e, da maestro qual’era, sapeva mettersi in discussione, con l’umiltà dei grandi. Gino era rispettatissimo anche dai magistrati, con i quali aveva talvolta scontri ma sempre leale e costruttivo. E poi amava scherzare e ridere, gli era congenito. Lo faceva sempre, tutti giorni: era sempre pronto ad una battuta, ad uno scherzo, ad una gag. Un uomo straordinario, che ci lascia un vuoto incolmabile”.

A darne notizia la Sezione Aiga di Foggia: "Decano del Foro di Foggia e punto di riferimento e maestro per generazioni di giovani avvocati, cui ha sempre dedicato preziosi insegnamenti con il suo innato garbo e l’intelligente ironia, lascia un enorme vuoto nelle aule del nostro Tribunale. Alla moglie, ai figli e colleghi Aurelio e Antonella e a tutti i suoi cari, giunga il nostro commosso cordoglio e i più fervidi sentimenti di vicinanza e affetto".