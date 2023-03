Avvocatura foggiana in lutto, morto noto legale: "È stato un professionista esemplare"

Avvocatura foggiana in lutto per la scomparsa di Franco Massimo, morto improvvisamente domenica 12 marzo all'età di 65 anni. La sezione Aiga di Foggia partecipa al dolore che ha colpito i famigliari dell'ex presidente del Consiglio distrettuale di disciplina: "E' stato un professionista esemplare, amico sincero e sensibile. Lascia un vuoto incolmabile nel Foro e in tutti coloro che l’hanno conosciuto".

Anche l'Unione Lavoristi e Previdenzialisti di Capitanata si unisce al dolore che ha colpito la famiglia del legale e tutta l’Avvocatura: "Era un avvocato dalle spiccate e non comuni doti professionali e umane".

La Camera Civile di Foggia ricorda così una sua colonna storica: "Uomo e professionista intelligente, schietto, divertente, preparato. È stato sempre al servizio dell'avvocatura nei tanti anni in cui ha rivestito la carica di consigliere dell'Ordine e di Componente del C.D.D. e ogni volta ha messo a disposizione degli altri il suo sapere e la sua esperienza. Benché ancora frastornati da questa notizia inimmaginabile, sentiamo già la sua mancanza e pensiamo che da domani il tribunale non sarà più lo stesso"