Ci lascia anche l'altra anima di 'Esportiamo Foggia': addio all'architetto Massimiliano Belgioioso

Questa mattina 5 febbraio, dopo una terribile malattia, è deceduto l'architetto Massimiliano Belgioioso, l'altra anima del progetto 'Esportiamo Foggia', ideato nel 2014 insieme al geometra Giuseppe Roberto Vecchio, deceduto anch'egli nel maggio dello scorso anno. A darne notizia sono stati i figli e la moglie sui social. I funerali si svolgeranno domani mattina alle 10.30 presso la chiesa 'Annunciazione del Signore'.

Esportiamo Foggia è stato il primo consorzio sportivo di Capitanata nato con l'obiettivo di creare una certificazione della qualità dello sport. Belgioioso aveva ricoperto il ruolo di vicepresidente. L'idea dei due professionisti foggiani era nata osservando gli allenamenti dei loro pargoli in uno dei tanti campi sportivi in cui con difficoltà ancora oggi si cerca di portare avanti lo sport, quello “puro”. Fu così che deciso di fondare una rete per aiutare le società sportive ad associarsi tra loro.

Le prime società a dare fiducia al progetto erano state le seguenti: Foggia Football Club, Centro Fitness Città Nuova, Asd Pattinaggio Foggia, Atletica Sna e Us Foggia, Fenice Basket, Asd Cosmano, Straordinariamente Abili, Baseball Club Foggia, Foggia Fencing, Virtus Basket Foggia, Diamond Basket Foggia.

Roberto Vecchio, qualche giorno prima della sua dipartita, sui social, in una foto che lo ritraeva con Massimiliano Belgioioso, aveva ironizzato sul prosieguo del progetto 'Esportiamo Foggia': "Questo continua a parlarmi di quello che è stato fatto. E che amma fa', tocca dargli retta".

E intanto, qualcuno, li immagini già insieme nell'aldilà: "Ciao Massimiliano, ora sarai di nuovo con Giuseppe a ridere e scherzare", "adesso ha raggiunto Giuseppe Roberto ed avranno nuovamente parlato di Esportiamo Foggia...".

Vicinanza ai familiari e cordoglio sono stati espressi dalla FederArchitetti del capoluogo dauno, che Belgioioso aveva contribuito a fondare.