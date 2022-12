Raffaele non ce l'ha fatta: è morto in ospedale l'uomo 'soffocato' da un pezzo di cornetto

La notizia del salvataggio di un signore anziano avvenuto ieri mattina in Corso Giannone, a Foggia, aveva fatto il giro del web e commosso l'intera città. Tuttavia Raffaele Caracciolo, 88 anni, è deceduto in ospedale due ore dopo l'intervento compiuto dall'equipe della postazione del 118 della Macchia Giallia, così come confermato dai parenti al nostro quotidiano.

Un pezzo di cornetto gli aveva provocato un arresto respiratorio prima e cardiaco poi. Allertati da un passante, che aveva provato a praticare delle compressioni toraciche, i sanitari gli avevano applicato la manovra di Heimlich e un lungo massaggio cardiaco, proseguito fino a quando il paziente non si era ripreso. Purtroppo però, l'anziano è deceduto due ore dopo in ospedale.