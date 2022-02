Ischitella piange l'avv. Antonio Voto, scomparso prematuramente. "Un collega garbato, perbene e preparato"

Ischitella e l'ordine degli avvocati di Foggia piangono la prematura scomparsa del giovane avvocato Antonio Voto, salito al cielo dopo una malattia. Lascia moglie e figlio. Decine e decine i messaggi di cordoglio di parenti, amici, colleghi e conoscenti, pubblicati sui social. Sgomenta la comunità.

“Penso al tuo volto sempre sorridente ed alla tua battuta, sempre pronta e per me è come se ci fossimo visti ieri l’ultima volta. È stato bello camminare insieme a te, condividere un piccolo pezzo di vita insieme su questa Terra” (Mario). “Quando stanotte ho saputo la pessima notizia, sono rimasto gelato. Tornano alla mente le estati passate assieme da bambini, quando ti vedevo come un fratello più grande” (Alessio). Non trovo le parole per poter dire quanto il mondo e la comunità abbia perso con la tua dipartita, ma voglio ricordarti con le parole e il sorriso che da piccoli mi hai donato e i meravigliosi consigli che ad oggi da adulti mi regalavi. Con te parte molto! (Maria). “Ti ricorderò così, bello, geniale e di una educazione da fare invidia” (Antonio). “Un altro giovane collega ci ha lasciato. Garbato, perbene e preparato. Resta il ricordo di un avvocato disponibile e sorridente, che porteremo sempre nel nostro cuore” (Luigi). “Antonio ha lasciato un magone incredibile a tutti noi, la sua umiltà d'animo resterà un ricordo che porteremo sempre nel nostro cuore” (Francesca). "La vera amicizia rende inseparabili, e niente, neanche la morte, può separare i veri amici. Ti voglio bene" (Alessandro)

Libera, la sorella, ha suggerito di fare una donazione all’Airc: “È possibile donare in memoria di mio fratello. Scrivendo il suo nome e cognome. Mi sembra più concreto, rispettoso e dignitoso e silenzioso di tanto altro, come lo è stato lui. Grazie a chi sta rispettando tutto questo con discrezione, in privato”.