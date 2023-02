Addio ad Antonio Tufariello, il giornalismo di Capitanata perde una delle sue 'penne' più apprezzate

Il giornalismo di Capitanata in lutto per la scomparsa di Antonio Tufariello, stroncato da un brutto male. Avrebbe compiuto 68 anni il prossimo 28 maggio. Giornalista di lungo corso, iscritto all’ordine dal 1984, ha scritto per numerosi quotidiani, con una lunga collaborazione con Il Roma prima e la Gazzetta del Mezzogiorno poi, fino al 2017, dove per anni ha raccontato la ‘sua’ Cerignola. Sua figlia Sara ha seguito le sue orme, è giornalista e inviata Mediaset, dopo un'esperienza a Sky Sport durante le Olimpiadi di Sochi nel 2014.

Diversi i messaggi di cordoglio sui social di amici, conoscenti e colleghi: “Sempre nel pezzo, mai sola cronaca. A pungolare, stimolare, mettere un po’ di sale e sapore dentro minestre non di rado rancide. Cerignola, gli amici ti salutano. Grazie”, scrive Vincenzo su Facebook. “Ci lascia una brava persona. Un buon amico”, il pensiero di Raffaele.