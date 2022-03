Morto agente della polizia locale: "Antonio sempre leale e disponibile"

Si è spento questa mattina dopo una lunga malattia l'agente della polizia locale in forza al comando della polizia locale di Cerignola, Antonio Topputo. A darne notizia è stato il sindaco Francesco Bonito: "Ai suoi cari, alla sua famiglia e al corpo di polizia locale giunga l’abbraccio e l’affetto della città della Cerignola".

Questo il commento dell'assessore Teresa Cicolella: "Per chi ha conosciuto come me Antonio Topputo non può che rimanere attonito per la notizia, inattesa quanto tragica. La prematura scomparsa di un agente di Polizia Locale sempre leale, disponibile e affezionato alla nostra città ci rattrista immensamente. Alla sua famiglia le più sentite condoglianze per un lutto che lascia un vuoto nei tanti che lo hanno conosciuto e stimato.

Anche l'intera comunità di Fratelli d'Italia si stringe in un abbraccio alla famiglia Topputo ed al Corpo di Polizia locale, per la perdita del giovane Antonio. "L'uomo, l'amico, il vigile resteranno nel ricordo di quanti lo conobbero"