Giovane commerciante morto improvvisamente: aveva 28 anni, tutta la comunità in lacrime

Tutta Castelnuovo della Daunia piange Antonio Frangiosa, commerciante del posto scomparso improvvisamente all'età di 28 anni. Questa mattina il sindaco Guerino De Luca ha affidato a un lungo post su Facebook il ricordo e il cordoglio suo e di un'intera comunità, evidentemente sotto choc per la tragica notizia. Antonio è andato via sabato scorso. Tutti nel borgo dei Monti Dauni si sono associati al dolore di familiari e amici, decine e decine i messaggi comparsi su Facebook in questi giorni.

"Oggi Castelnuovo saluta Antonio. Questi sono i giorni che più addolorano e sconvolgono una comunità. Sono i giorni che una comunità non verrebbe mai vivere. Questi sono i giorni più tristi per Castelnuovo. È sempre doloroso quando un nostro concittadino ci lascia, ma giorni come questi sono ancora più difficili da accettare, da mandare giù. È più difficile rassegnarsi quando a lasciarci è un ragazzo di 28 anni. Antonio era parte integrante e attiva di Castelnuovo, dove aveva deciso di vivere e di incidere positivamente su di esso. Da oggi mancheranno quei piccoli gesti di Antonio nella sua comunità. Mancherà il suo saluto, il suo sguardo, il suo sorriso mentre ci si incrociava per strada. Mancherà quella quotidianità quasi scontata, ma che in questi momenti ti accorgi essere la linfa vitale del paese e che, quindi, tanto scontata non è. Mancherà tutto questo e ciò spoglia, ci ferisce, ci violenta! Il cuore è ricolmo di lacrime, ma siamo consapevoli che resterai nei cuori e nei ricordi di tutti i noi, di tutti i tuoi compaesani. Ciao Antó….ci vediamo".

"Ciao Antonio, anche se ci hai lasciato così presto nella nostra piccola comunità eri già un grande e ci mancherai tantissimo. Tutte le attività commerciali di Castelnuovo della Daunia esprimono con immenso dispiacere il loro affetto e cordoglio a Enzo, Angela, Arianna, Rosalba, Emilia e familiari tutti" così i colleghi del giovane 28enne.