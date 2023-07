Tragedia in un campo estivo: bimbo di sei anni muore annegato in mare

Tragedia a Margherita di Savoia dove nella giornata di oggi un bambino di soli sei anni è morto in seguito a un annegamento. Secondo le prime ricostruzioni riportate dall'agenzia LaPresse, il piccolo sarebbe annegato nelle acque antistanti un lido nel comune della Bat, mentre era impegnato con altri bambini in alcuni giochi in mare organizzate dal campo estivo al quale era iscritto.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118, i cui tentativi di soccorso si sono rivelati inutili. Sul posto sono giunti i carabinieri, il Pm della procura di Foggia e il medico legale.

Il piccolo, di origini rumene, viveva con la famiglia in un comune della provincia di Barletta-Andria-Trani.