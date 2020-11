La pro loco di Orsara piange la scomparsa del suo presidente: "Ciao Andrea, ci mancherà la tua simpatia e generosità"

Andrea Terlizzi, il 33enne di Foggia deceduto in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina in zona Asi a Foggia in cui ha perso la vita anche il 28enne Pietro Volpe, era il presidente della pro loco di Orsara di Puglia.

Sui social l'associazione lo ricorda così: "La tua scomparsa inattesa e rapida lascia un grande vuoto fra tutti coloro che ti amarono. Ciao Andrea, ciao amico di tante iniziative. Ciao Presidente. Ci mancherai, ci mancherà la tua simpatia e generosità. R.I.P."