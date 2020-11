"Una perdita gravissima". Orsara piange la scomparsa di Andrea: "Ci mancherà la tua simpatia e generosità"

Andrea Terlizzi, il 33enne di Foggia deceduto in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina in zona Asi a Foggia in cui ha perso la vita anche il 28enne Pietro Volpe, aveva ricoperto il ruolo da presidente della pro loco di Orsara di Puglia dal 2016 al 2018.

Sui social l'associazione lo ricorda così: "La tua scomparsa inattesa e rapida lascia un grande vuoto fra tutti coloro che ti amarono. Ciao Andrea, ciao amico di tante iniziative. Ciao Presidente. Ci mancherai, ci mancherà la tua simpatia e generosità. R.I.P."

"Un dolore immenso e una perdita gravissima". Il Comune di Orsara di Puglia proclamerà il lutto cittadino "per onorare il ricordo del nostro carissimo concittadino Andrea Terlizzi, che ci ha lasciato prematuramente a causa di un tragico incidente automobilistico. A nome mio personale, della Giunta e del Consiglio comunale e di tutta la Comunità Orsarese, esprimo il più profondo cordoglio e la vicinanza ai familiari, agli amici e alla compagna di Andrea. Mancheranno a tutti noi il suo sorriso, la sua amicizia, il suo impegno e il suo amore per il paese”.

Con queste parole, e annunciando la proclamazione del lutto cittadino che sarà osservato nel giorno dei funerali, il sindaco Tommaso Lecce ha voluto ricordare Andrea Terlizzi, giovane orsarese di appena 33 anni, che ha perso la vita a causa di un tragico incidente automobilistico.

"In queste ore così dolorose, il pensiero e il cuore di noi tutti sono vicini alla madre Rosa, al padre Antonio e alla sua amata Amalia”, ha aggiunto Tommaso Lecce. “Andrea da presidente della Pro Loco e dell’associazione Orsa Maggiore è stato promotore di decine di iniziative e di progetti che hanno promosso il patrimonio culturale, storico e ambientale di Orsara di Puglia. Aveva la gioia negli occhi quando, assieme agli altri volontari, si curava direttamente del laboratorio delle zucche e vedeva decine di bambini, provenienti da ogni dove, affezionarsi alle tradizioni orsaresi. Con la compagnia teatrale dei ‘Senza Nome’ aveva vestito anche i panni dell’attore, contribuendo come sempre direttamente, mettendoci la faccia e tutto se stesso, all’animazione culturale e allo sviluppo della nostra Comunità. E’ stato presidente della Pro Loco dal 2016 al 2018 e avevamo collaborato insieme, fianco a fianco, ad alcune delle edizioni più riuscite di tanti eventi e moltissime manifestazioni. Con lui se ne va uno dei nostri giovani migliori”, ha concluso Tommaso Lecce.

Appena sarà resa nota la data dei funerali, nella stessa giornata sarà proclamato il lutto cittadino per Orsara di Puglia.