Tragedia sul lavoro ad Orta Nova: cade da una impalcatura e muore dopo un volo di 4 metri

Tragedia sul lavoro ad Orta Nova, dove un uomo è precipitato da una impalcatura ed è morto dopo un volo di circa 4 metri.

Il fatto è successo questa mattina, all'interno del cimitero di Orta Nova, dove la vittima - Stefano Zanni, 60enne del paese dei Cinque Reali Siti - stava eseguendo dei lavori per in una cappella. Per lui non c'è stato nulla da fare: fatale l'impatto con il suolo. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, i carabinieri incaricati degli accertamenti sul caso.

Aggiornato alle 10.29.