Non ce l'ha fatta il ragazzo accoltellato a San Severo: il 17enne è morto in ospedale

Non ce l'ha fatta il 17enne accoltellato questa sera, in via Lucera, a San Severo. Il ragazzo, raggiunto da almeno un fendente al costato, è morto poco fa, al pronto soccorso dell'ospedale 'Masselli Mascia', dove era giunto in condizioni disperate. L'aggressione è avvenuta intorno alle 21.30 in via Lucera: seppure ferito il ragazzo sarebbe riuscito a trascinarsi per qualche decina di metri prima di accasciarsi al suolo, dove è stato soccorso dal 118. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia.