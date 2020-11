125 giorni fa 0 morti e 0 contagi. Da quel giorno nel Foggiano 76,5 contagiati al giorno e altri 724 decessi in Puglia

Il 22 luglio l'ultima volta in cui la Puglia fece registrare la casella zero alle voci contagi e morti. In Puglia ci sono stati altri 41498 casi, una media di 332 al giorno