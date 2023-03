L'inaccettabile fine di Lioce all'attenzione del Commissario. Alert sui 'casi limite', scattano le ordinanze

“Un paese civile come l’Italia non può tollerare un episodio come questo, è inaccettabile che succeda una cosa del genere”. È il componente della commissione straordinaria che gestisce il Comune di Foggia, Vincenzo Cardellicchio, l’ultimo arrivato in sostituzione di Marilisa Magno, a commentare davanti alle telecamere della trasmissione di Rai3 ‘Chi l’ha visto?’ il caso di Raffaele Lioce, il pensionato trovato senza vita nel suo appartamento di via Mazzini sotto le cataste che aveva accumulato negli anni.

Il prefetto a riposo, che aveva seguito con interesse una delle puntate dedicate alla storia dell’anziano, ha scelto di rompere il silenzio dell’amministrazione, per quanto i Servizi Sociali avessero fornito documenti alla redazione del programma, e di rispondere alla domanda di Federica Sciarelli, posta all’amministratore di sostegno, vale a dire se tutto fosse stato fatto bene. “La risposta è fuori da ogni dubbio no”, ammette. Per lui si evince una difficoltà di ascolto, per quanto l’attenzione a questi fenomeni ci sia, proprio come ci sono i professionisti che se ne occupano, ma evidentemente bisogna alzarla.

Trascurando “aspetti che saranno oggetto di altre valutazioni”, si concentra sul fatto che sia accaduto. “La domanda che si deve fare un commissario, un’amministrazione è: come faccio a non farlo accedere più? Che si può fare perché non si riproponga, anche se tutti i soggetti che sono intervenuti hanno, chi più chi meno, fatto tutto quello che avrebbero dovuto fare? Non è una persona abbandonata, non è una persona che non aveva una famiglia, non è una persona che non aveva un reddito. È possibile che nel 2023 si possa morire in solitudine e in uno stato così degradato? No”, sono gli interrogativi del commissario straordinario.

È convinto che “il grido dei condomini” non abbia ricevuto adeguato ascolto, non trattandosi evidentemente di una semplice lite condominiale: “Quella richiesta di aiuto è stata veicolata in maniera troppo burocratica”, afferma senza tema di smenta.

Ha annunciato la volontà di costituire un tavolo con la regia comunale dove siederanno “le diverse responsabilità: quelle dei Servizi Sociali, della Polizia Locale, ma chiederemo anche la partecipazione della Asl, dei Vigili del Fuoco, per analizzare, in un tavolo comune, le situazioni di maggiore criticità. Una cosa è certa: l’attenzione del Comune sul caso Lioce e su quel condominio non terminerà con le luci di ‘Chi l’ha visto?’”, promette Vincenzo Cardellicchio.

A giudicare dalle ordinanze emesse negli ultimi giorni, sembra già partito uno screening dei ‘casi limite’. È il caso di una “situazione di pericolo per la salubrità e la sicurezza pubblica e privata”, in un immobile alla periferia di Foggia.

Alcuni componenti della famiglia che vive nell’appartamento sono seguiti dal Dipartimento di Salute Mentale e dai Servizi Sociali. Polizia Locale, Servizi Sociali e Asl, in più occasioni, avevano evidenziato una “situazione di gravissimo ed allarmante disagio igienico sanitario”, e allo stesso modo il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, già il 2 marzo, aveva accertato lo “stato di estrema precarietà igienico-sanitaria”, per poi intervenire l’11 marzo per un principio di incendio.

Sono state trovate due bombole allacciate alla cucina e alla stufa da riscaldamento ed è stata accertata la presenza di “un notevole quantitativo di materiale combustibile determinatosi con l’accumulo incontrollato di masserizie e rifiuti di vario genere”.

Anche in questo caso, si sarebbe dunque in presenza di un disturbo da accumulo. Il componente della commissione straordinaria Sebastiano Giangrande ha, dunque, ordinato la bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi tramite ditta specializzata, l’eliminazione delle bombole di Gpl in eccesso e la revisione di quelle consentite, oltre al ripristino dell’impianto elettrico.

Sempre nei primi giorni di marzo, la Polizia Municipale è tornata in una masseria già oggetto di ordinanza per il ripristino dei luoghi, constatata la presenza di numerosi cumuli di rifiuti derivanti da demolizioni edili, oltre scarti vegetali, contenitori plastici e vecchi infissi di legno, per verificare il rispetto del provvedimento. Gli agenti, però, hanno trovato l’accesso al fondo sbarrato anche da blocchi di cemento e hanno rilevato l’aumento esponenziale di rifiuti abbandonati illecitamente, comprese diverse lastre di eternit, ed è scattata un’altra ordinanza.