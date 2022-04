Foggia, morte professoressa Intonti: la Procura apre un'inchiesta

La Procura di Foggia ha aperto un fascicolo sulla morte prematura, a 47 anni, della prof.ssa dell'istituto Pacinotti di Foggia, Lucia Intonti. Dopo i funerali e la sepoltura, i familiari hanno affidato allo studio legale Vaira la valutazione di un profilo di responsabilità dei medici che hanno avuto in cura la giovane docente dopo il primo aneurisma.I legali incaricati, esperti in materia, hanno chiesto e ottenuto dalla Procura di Foggia l'apertura di una indagine e l'esumazione della salma, che sarà sottoposta ad autopsia. "Non posso scendere nei dettagli, ovviamente - dichiara l'Avv. Michele Vaira, titolare dello Studio - ma la mera analisi delle cartelle cliniche ha palesato un clamoroso errore medico. La gravità dell'errore e il nesso con l'exitus saranno oggetto delle successive indagini medico-legali". Il prossimo 20 aprile ci sarà il conferimento dell'incarico ai consulenti della Procura di Foggia.