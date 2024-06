Morte Agostinacchio, Foggia perde uno dei protagonisti della sua storia recente: "Va via un simbolo della politica responsabile"

Sarà aperta a partire dalle 17 la Camera Ardente di Paolo Agostinacchio, parlamentare ed ex sindaco di Foggia scomparso questa mattina.

La scomparsa di Agostinacchio ha scosso la cittadinanza e la politica di Capitanata: "Foggia perde un protagonista assoluto della vita politica cittadina e non solo. Fu il primo Sindaco ad essere eletto con il meccanismo dell’elezione diretta del primo cittadino nel 1995 ed è stato indiscutibilmente l’attore principale di una stagione di autentica rinascita della nostra città durante il suo mandato durato 9 anni, grazie alla rielezione plebiscitaria del 1999 che gli consentì di vincere al primo turno. Fu anche Presidente del Consiglio Nazionale dell’Anci. La storia politica di Paolo Agostinacchio è indissolubilmente legata tanto ai valori quanto alla storia della Destra. Deputato per due legislature, dal 1983 al 1987 e dal 1992 al 1995, ha interamente svolto il proprio percorso nel Movimento Sociale Italiano prima e in Alleanza Nazionale poi.

Il suo amore per Foggia, la sua passione per la Politica sono stati i tratti caratterizzanti di un “ viaggio” continuo e costante, che non ha mai conosciuto soste e che fino all’ultimo istante della sua vita lo ha visto impegnato attivamente nella vita politica come imprescindibile punto di riferimento per intere generazioni e in ogni campagna elettorale, compresa l’ultima dove, come sempre, non ha lesinato energie per il progetto in cui ha sempre creduto: quello della Destra e di Fratelli d’Italia. Esprimo il mio più sentito cordoglio ai familiari di Paolo Agostinacchio a nome dell’intera comunità provinciale di Fratelli d’Italia", il commento del consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fdi Giannicola De Leonardis.

"Va via una parte della storia della Destra pugliese, intransigente nei suoi principi, ma dialogante e aperta alle nuove sfide. Un politico fortemente legato alla sua città, con il quale ho spesso e volentieri collaborato. Mancherà a Foggia e a tutti noi. Grande vicinanza alla sua famiglia", dichiara il Ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto, che guidò la Regione Puglia in concomitanza con il secondo mandato di Agostinacchio come primo cittadino di Foggia.

“Esprimo in maniera mesta e addolorata, prima da un punto di vista umano e personale e poi anche politico, il mio cordoglio per la scomparsa dell'on. Paolo Agostinacchio, già parlamentare di lungo corso e amatissimo e rimpianto sindaco di Foggia per due mandati, dal 1995 al 2004. Un vero simbolo della destra, illustre esponente dell'allora Movimento sociale italiano ma, mi sento di dirlo, di una politica seria e responsabile, componente della Camera dei Deputati, eletto per la prima volta nel 1983. Affranto perché da sempre l'ho considerato il mio mentore, esprimo altresì le più sentite condoglianze nei confronti della famiglia”, il cordoglio del deputato di Fdi Giandonato La Salandra.

"Avevo 28 anni quando ho conosciuto Paolo Agostinacchio. Io ero presidente del Consiglio comunale di Foggia, lui, da ex sindaco, occupava uno scranno nelle file della minoranza: è stato uno degli incontri più “formativi” della mia esperienza politica. Lo stile, la cultura, la simpatia, il “caratteraccio” con cui ormai lui stesso scherzava, i discorsi quando prendeva la parola, il rispetto che riscuoteva anche solo attraversando la strada o i corridoi di Palazzo di Città sono stati una lezione da cui “prendere appunti” continui. Non a caso è stato ed era ancora per molti foggiani “il” sindaco: uomo di fortissima cultura politica e istituzionale. Dall’altra parte della “barricata” politica e da cittadino, sento di dirgli grazie. Un abbraccio affettuoso alla moglie Dina, alle figlie Maristella e Laura, e a tutti i suoi familiari", il cordoglio del vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese.

"Ho appreso con dispiacere della scomparsa di Paolo Agostinacchio. Parliamo del sindaco che ha governato più a lungo la città di Foggia, che tanto si è battuto per la nostra terra, andando anche al di là dell’appartenenza politica. Ai suoi familiari vanno le mie più sentite condoglianze", scrive la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Rosa Barone.

Le fa eco l'europarlamentare pentastellato Mario Furore: "L’on. Paolo Agostinacchio è stato uno dei protagonisti della politica locale e nazionale oltre che sindaco per due mandati della città di Foggia. La sua visione, la sua passione, il suo rispetto per gli avversari politici mancheranno alla nostra comunità".

Una notizia che "lascia senza fiato" per l'on. Antonio Pepe, ex presidente della Provincia di Foggia: "Per tanti – soprattutto per i giovani – è stato un punto di riferimento culturale e politico. E per i suoi avversari, pur nella distanza delle posizioni e nella diversità delle idee, un interlocutore sempre leale. Per Foggia è stato il "sindaco" per antonomasia. Il primo eletto direttamente dai cittadini. L'unico da quella riforma ad amministrare per due mandati. La sua è stata una figura carismatica, che ha attraversato la "prima" e la "seconda" Repubblica sempre da protagonista, simbolo di una Destra capace di trasformare la "protesta" in "proposta", immensamente innamorato della politica e orgoglioso delle proprie radici. Più volte parlamentare, presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, presidente del Consiglio nazionale dell'Anci, Paolo Agostinacchio ha saputo dimostrare con i fatti un'altissima cultura delle istituzioni. A lui mi legano i ricordi affettuosi di una lunga amicizia e di una stima reciproca che conserverò gelosamente. Anni di assidua collaborazione e confronti in cui ha costantemente lavorato per il bene comune, con saggezza e con uno smisurato amore per Foggia. Mai, neppure per un solo istante, ha abbandonato l'impegno politico. Interpretando compiutamente la sua concezione della politica: attività quotidiana fuori e dentro le istituzioni, elaborazione culturale e spirito di servizio. Foggia, che da oggi senza di lui sarà più povera, gli sarà sempre grata. E quel legame indissolubile tra lui e la nostra comunità – reso ancor più stretto dalla gestione da sindaco del crollo di viale Giotto, una delle più grandi tragedie vissute dalla città – continuerà a vivere. A Sua moglie e alle Sue due figlie vanno il mio abbraccio e le mie più sentite condoglianze".

“Una bandiera, un Uomo che ha segnato un'epoca per la Destra di Capitanata. Ero un bambino e seguivo mio padre nella sua attività politica quando lo conobbi. Ne apprezzai l'arguzia, la fede, la passione, la coerenza, la preparazione. Ed anche quando le dinamiche politiche nazionali ci hanno condotti su strade diverse, eppur vicine, è rimasto un faro, un interlocutore prezioso, una fonte di saggezza e di preziosi consigli. Paolo Agostinacchio mi mancherà moltissimo, anche se ad attenderlo felici troverà tanti amici, tra cui mio padre, che lo hanno stimato e affiancato in indimenticabili battaglie ideali”, ha dichiarato l'on. Giandiego Gatta di Forza Italia.

"Avevo avuto il piacere di incontrarlo ancora di recente, in occasione della campagna elettorale per le amministrative in Capitanata, animato dalla identica e inesauribile passione politica che per decenni lo ha reso protagonista indiscusso della storia del centrodestra pugliese. Per generazioni di militanti è stato un punto di riferimento imprescindibile, dispensatore instancabile di consigli e sempre in prima linea, con assoluta coerenza, nella difesa dei nostri valori", dichiara il senatore pugliese di Forza Italia Dario Damiani.

Cordoglio anche da parte di Noi Moderati-Capitanata: "Era il baluardo di una politica che adesso non c'è più, è stato rimpianto da molti dei suoi concittadini quando era a capo della amministrazione comunale di Foggia. Ha rappresentato con grande spessore la sua città nel resto dello Stivale. La Capitanata perde un fine conoscitore di tutte le dinamiche politiche del territorio", ha dichiarato il coordinato Francesco Borgese.