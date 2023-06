Morte cerebrale del vigile del fuoco di Foggia: fermato il buttafuori della discoteca

Sarebbe stato fermato il buttafuori della discoteca Frontemare di Rimini, accusato di aver aggredito Giuseppe Tucci, il vigile del fuoco 34enne originario di Foggia in forza al distaccamento dell'aeroporto Fellini.

Domenica 11 giugno, lo ricordiamo, i medici dell'Infermi hanno dichiarato la morte cerebrale del ragazzo, che nella notte tra sabato e domenica, per cause ancora in corso d'accertamento, sarebbe stato allontanato dal locale e picchiato all'esterno da un addetto alla sicurezza.

Non è chiaro se Giuseppe Tucci abbia battuto la testa a terra a causa di uno spintone o di un calcio, oppure sia stato colpito da un pugno al volto così forte da provocargli un trauma cranico fatale. A dare l'allarme è stato lo stesso personale del locale che ha fato intervenire il 118. Al loro arrivo, i sanitari hanno trovato il 34enne già in condizioni disperate. Intubato sul posto, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Infermi.

La ricostruzione di quanto avvenuto è ancora al vaglio degli inquirenti della Squadra Mobile, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani, che stanno acquisendo le testimonianze e visionando le immagini a circuito chiuso della zona.