Lutto per il Governatore Emiliano: è morta la madre Franca

Lutto in casa Emiliano, per la scomparsa di Franca Lattarulo, madre del presidente della Regione Puglia. Aveva 89 anni. A darne l'annuncio è stato Alessandro, il fratello del Governatore della Regione. La donna si è spenta al Policlinico di Bari dove era ricoverata.

Molti i messaggi di cordoglio giunti nelle ultime ore: "Rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze al presidente Emiliano per la perdita dell’adorata madre. In questo momento di profondo dolore ci stringiamo a lui e ai suoi cari", affermano in una nota i consiglieri del M5S Puglia.

"A nome di tutta la comunità del PD Puglia voglio esprimere sentite condoglianze al Presidente Michele Emiliano. Tutte le iscritte e gli iscritti, in queste ore di dolore, si stringono nel cordoglio e nella vicinanza al fondatore del Partito Democratico pugliese. La signora Franca ha rappresentato, per chi ha avuto l’opportuna di conoscerla, un esempio di virtù e rettitudine, una donna del Sud, orgogliosa dei propri figli e pronta a regalare consigli preziosi. Un abbraccio ad Alessandro, Simonetta, i nipoti e i parenti tutti", commenta il segretario del Pd Puglia Domenico De Santis.

"Il gruppo regionale di Fratelli d’Italia si stringe al presidente Michele Emiliano per la perdita della cara mamma. A lui e a tutta la sua famiglia la sincera vicinanza", il messaggio dei consiglieri pugliesi di FdI.