L'arcivescovo Pelvi ricorda il "fratello e amico" don Tonino Intiso: "Mi lascia il coraggio di non arrendersi"

L'ultimo commiato a don Tonino Intiso, il sacerdote, come lo ha definito Mons. Vincenzo Pelvi "con un sorriso che sembrava ti prendesse in giro". Chi lo ha conosciuto ha voluto salutarlo stamattina, quasi in modo privato, prima delle esequie, ricordandolo affettuosamente.

Durante il suo sacerdozio, don Tonino ha sempre abbracciato le periferie, i più deboli, la parte di cittadinanza più fragile. Ed è così che verrà ricordato, come il parroco dei deboli che - come ha osservato Mons. Pelvi - dà la forza di non arrendersi, nonostante le difficoltà. Le stesse difficoltà che la città di Foggia continua a vivere, essendo spesso spettatatrice di violenza e degrado.