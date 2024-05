Operaio di una ditta di Foggia morto sul lavoro: perizia sul macchinario che ha schiacciato Domenico

Nel primo pomeriggio di oggi 9 maggio, presso lo stabilimento Stellantis di Pratola Serra, in provincia di Avellino, si terrà una perizia sul macchinario coinvolto nell’incidente mortale del 22 febbraio, in cui ha perso la vita l’operaio 52enne Domenico Fatigati. Lo riportano i colleghi di AvellinoToday.

L’accertamento, che avrà inizio alle 15, sarà condotto dall’ingegnere Giuseppe Coccia, consulente tecnico nominato dalla pm Lorenza Recano, sostituto procuratore di Avellino. Saranno presenti anche i consulenti e gli avvocati nominati dai responsabili dell’azienda e il consulente tecnico della famiglia della vittima, originaria di Acerra, che lavorava per una ditta esterna di Foggia.

La perizia è stata disposta per determinare se l’incidente mortale sia stato causato dalla disattenzione e dall’imprudenza dell’operaio o se le responsabilità derivino da problemi legati a difetti del macchinario, alla mancanza dei presidi di sorveglianza stabiliti per legge o alla mancanza di formazione.

"Insieme con il nostro consulente saremo presenti ai rilievi programmati sul macchinario della Stellantis che tolse la vita al povero Domenico", afferma Luigi Ferrandino, avvocato della famiglia della vittima. "Aziende così moderne dovrebbero avere macchinari con sistemi di protezione tali da rendere impossibile incidenti anche se manovrati da un bambino. A mio giudizio la responsabilità della Stellantis non è in discussione, ma saremo presenti per comprendere ogni minimo dettaglio della terribile vicenda per sostenere la tesi delle parti offese che al processo si costituiranno tra le parti civili”, ha concluso l’avvocato della famiglia Fatigati”, conclude il legale.

Ci sono stati cinque avvisi di garanzia per omicidio colposo: si tratta di Marco Carbonatto, il direttore di Stellantis a Pratola Serra si trova tra gli indagati insieme al responsabile locale della sicurezza dell’azienda Fca, Andrea D’Urzo. La lista degli accusati include anche Vincenzo Castaldo, capo Area reparti lavorazioni, e il responsabile della ditta esterna, la Ms Automazione Srl di Foggia, Rocco Loffreda. A completare l'elenco degli indagati c'è una dirigente della stessa impresa, Vanessa De Rogatis.