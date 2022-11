Il servizio 118 piange De Girolamo: “L’Emergenza perde un medico di grande valore professionale”

“L’Emergenza perde un medico di grande valore professionale”. Sono le parole del direttore della centrale operativa 118 di Foggia, Stefano Colelli, dopo la morte del medico Maurizio De Girolamo, che viaggiava a bordo dell’elicottero precipitato in agro di Apricena, di ritorno a casa dopo il turno di lavoro nella postazione delle Isole Tremiti. “È un evento che ci addolora tutti”, afferma Colelli ai microfoni di FoggiaToday. De Girolamo ha lavorato per una vita nel servizio di emergenza-urgenza e prestava servizio anche al Pronto Soccorso di San Severo. L’intera comunità piange uno stimato professionista. Tanti i messaggi di cordoglio e i pensieri commossi.

Il figlio, l’ex deputato Carlo De Girola, ha ringraziato tramite i sociali tutti coloro che stanno dimostrando la loro vicinanza. “In queste ore un'onda di affetto e commozione per la tragedia che ha colpito la mia famiglia ci ha travolti, alleviando seppur parzialmente questo immenso dolore”, si legge nel suo messaggio. “Un pensiero di profonda gratitudine va al Sindaco di San Severo Francesco Miglio Sindaco, da questa mattina in costante contatto con la mia famiglia ed al Prefetto di Forlì-Cesena Dott. Antonio Corona, alla Prefettura di Foggia, alla Regione Puglia e al Presidente Michele Emiliano. Un abbraccio infine a tutti gli amici e a tutti i colleghi parlamentari che da tutta Italia mi stanno inondando di affetto e vicinanza. Mio padre ha dedicato una vita intera a salvare vite umane e soccorrere persone, per questo sono profondamente grato a tutti i soccorritori che da ieri mattina, sotto la pioggia e nel fango, stanno facendo il massimo per restituirci i nostri cari. Ci sarà un tempo per accertare cause e responsabilità. Ora è solo tempo del silenzio, della preghiera e di riportare babbo finalmente a casa”.

Il segretario provinciale della Federazione italiana Medici di Medicina Generale, Salvatore Onorati, sgomento per la tragica scomparsa di Maurizio De Girolamo, iscritto alla Federazione da tanti anni, saluta così il collega, l’amico, l’uomo: “Di ritorno dal turno di lavoro presso le isole Tremiti il volo verso casa, quello di sempre, con l’elicottero preso tantissime volte. Questa volta però accade una fatalità e Maurizio ci ha lasciati orfani di un padre, di un collega, di un amico. Maurizio era iscritto da sempre al sindacato che mi onoro di rappresentare, una conoscenza ed un’amicizia che viene da lontano. Il cordoglio mio personale e di tutto il sindacato Fimmg alla famiglia di Maurizio e di tutte le altre vittime del tragico incidente. Una morte così brutale rischia di essere accompagnata da parole retoriche per cui meglio il silenzio in questo momento di dolore immenso, una preghiera e l’impegno di fare tutto quello che sarà possibile per dare alla famiglia il giusto riconoscimento per una morte sul lavoro, una morte per il lavoro. A Maurizio solo un ciao e la certezza che nessuno di noi lo dimenticherà mai”.