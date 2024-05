Volano gli stracci tra gli animalisti: animi accesi dopo la tragica morte di Black

"La morte del cane Black è una immane tragedia innanzitutto per noi, anche se il decesso non è avvenuto né per dolo né per negligenza dei nostri operatori". È lo sfogo, pubblicato questa mattina, sulla pagina del Rifugio Enpa di Foggia, rispetto alla terribile morte del cane rimasto incastrato con la testa in una rete e poi attaccato da altri cani.

"Il giorno dopo, la nostra struttura è stata immediatamente ispezionata dalla Asl competente. Veterinari e tecnici pubblici non hanno rilevato alcuna circostanza di maltrattamento né hanno segnalato carenze strutturali limitandosi giustamente, alla luce del grave episodio che non abbiamo mai sottovalutato, e in via precauzionale, a prescrivere il rafforzamento ulteriore delle recinzioni. Cosa che Enpa puntualmente farà nei tempi assegnati. Abbiamo subito portato il corpo di Black all’Istituto Zooprofilattico per l’esame autoptico. Successivamente abbiamo anche ricevuto una visita ispettiva dei carabinieri dei Nas e nemmeno in questo caso sono state rilevate circostanze di maltrattamento", puntualizzano.

I controlli e le verifiche erano stati confermati dalla veterinaria e assessora alle Politiche sociali, Simona Mendolicchio, delegata al benessere animale (qui i dettagli). L'Enpa replica alle constatazioni al veleno delle presidentesse dell'associazione 'A Largo Raggio' Alessandra Ludovica Pieretti e della Protezione Animali Terry Marangelli.

"Sono tragedie che non devono succedere, ne siamo coscienti, ma di certo quello che è successo non è addebitabile a nessuno. In questi giorni abbiamo verificato al nostro interno procedure, strutture, strumenti e luoghi affinché il rischio di episodi simili (rischio già oggi basso) venga ulteriormente contenuto. Tuttavia è triste e vergognoso speculare sulla morte di un cane malcelando persino una specie di soddisfazione. Non rabbia, ma speculazione" evidenzia l'Enpa. "Chi specula su questo episodio preferiva - e certamente preferisce ancora oggi - gestire gli animali nella vecchia struttura di via Manfredonia, tutti tenuti singolarmente senza creare aggregazione e socialità, isolati l’uno dall’altro. In una struttura, tra l’altro, più volte sequestrata penalmente e dichiarata inagibile da anni. Come se poi lì, negli anni, non si fossero mai verificati incidenti!".

E ancora, sottolineano, "per il resto, chi oggi specula sulla morte di Black, storicamente impegnato nella gestione del randagismo a Foggia, negli anni non ha mai offerto progetti alternativi, non ha dimostrato una effettiva capacità di incidere sul fenomeno e non si ha memoria di alcuna iniziativa seria o campagna di sensibilizzazione. Ricordiamo che il vecchio canile di via Manfredonia - da dove proveniva Black - è stato gestito in passato, per un lungo periodo, da Enpa, che circa vent'anni ha cessato di gestirlo perché già all’epoca la struttura era da noi ritenuta inidonea"

"In vent’anni non è stato fatto un solo intervento di miglioramento strutturale, anzi si è arrivati poi al sequestro. Ma chi oggi specula vergognosamente su questa terribile morte, preferiva e preferisce tenere i cani lì e continuare a gestirli in continua, eterna emergenza. Hanno persino tentato con ogni mezzo di impedire il trasferimento dei cani. Negli ultimi cinque anni, almeno due bandi del Comune di Foggia sul randagismo sono andati deserti e nessuna delle prefiche che oggi speculano su Black ha partecipato ai bandi. Forse perché nulla doveva cambiare?", chiedono in conclusione.