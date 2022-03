Periti in via Matteotti per la morte di Camilla: catturata immagine in 3D, estratta centralina dell'auto del 22enne indagato

Due perizie, una questa mattina presso il deposito giudiziario dove si trovano le auto del 22enne di Carapelle Francesco Cannone e quella di Camilla di Pumpo, l'altra è stata effettuata nel pomeriggio all'incrocio tra via Giacomo Matteotti e via Giovanni Urbano, luogo della tragedia

Si sono svolte oggi 10 marzo a Foggia le due perizie in merito all'incidente stradale avvenuto la sera del 26 gennaio 2022 all'intersezione tra via Giacomo Matteotti e via Giovanni Urbano, che è costato la vita alla 25enne di Foggia, Camilla Di Pumpo.

La prima questa mattina quando sulle auto sotto sequestro ferme presso il deposito giudiziario è stato eseguito un laser scanner alla presenza del consulente nominato dalla Procura della Repubblica di Foggia, Giuseppe Monfreda (che a partire da oggi ha 60 giorni di tempo per depositare la perizia), dei due periti a disposizione dei legali di Camilla Di Pumpo, gli ingegneri Ficarelli e Laporta, e del perito nominato dai legali di Francesco Cannone, l'ing. Cuomo. Dall'Audi nera è stata estratta la centralina, grazie alla quale potrà essere stabilita l'esatta velocità al momento dell'impatto.

Nel pomeriggio, invece, i consulenti hanno effettuato un sopralluogo tra via Matteotti e via Urbano. Con i mezzi a disposizione degli esperti è stata catturata una immagine in 3D che riproduce l'intero incrocio. Non è stato possibile utilizzare il drone per via della 'No Fly zone'.