Comunità sotto choc per la perdita di Alberto: "Era un compagnone". Sindaco vieta ai minori di uscire di casa dopo le 20

La morte di Alberto Cavalli, soccorritore 59enne del 118 colpito dal Covid, ha scosso l'intera comunità di Serracapriola e spinto l'amministrazione comunale ad adottare misure ancora più drastiche.

In città si registrano 29 casi positivi di cui due persone ricoverate a Casa Sollievo della Sofferenza. Quattro sono invece gli abitanti positivi al virus deceduti. E' il bollettino del 15 novembre scorso.

"Serracapriola è caduta in un silenzio tombale. Il dolore è tanto. Ci eravamo sentiti i primi di novembre per una questione e come al solito abbiamo scherzato per telefono. Lui continuava a tossire mentre parlavamo al telefono, e io scherzosamente gli ho chiesto cosa avesse". In lacrime l'amico della vittima e amministratore comunale dnel corso di una diretta facebook durante la quale il 17 novembre, a poche ore dalla morte dell'operatore sanitario, il primo cittadino ha comunicato l'adozione di una nuova ordinanza con provvedimenti più restrittivi.

"Era un compagnone di tutti. E' un momento cosi triste, non ci voleva questa brutta notizia, non è ammissibile" il commento del sindaco Giuseppe D'Onofrio - che fino al 3 dicembre ha sospeso la didattica in presenza nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Una decisione presa anche per via del basso numero di alunni - 7 medie, 8 elementari e 10-12 asilo - che frequentavano la scuola in presenza

Per i soli minori di 18 anni, non accompagnati da almeno un genitore, ha imposto il divieto di uscire dalle 20 alle 6. L'obbligo di chiusura la domenica e nei festivi dei bar, degli esercizi di vicinato e delle tabaccherie. La chiusura del parco giochi comunale