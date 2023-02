Addio a De Crescenzo, ginecologa "gentile" punto di riferimento dei pazienti del Consultorio: "Siamo tristi"

San Nicandro Garganico piange la prematura scomparsa di Teresa Grazia De Crescenzo, ginecologa in servizio presso il locale consultorio. E' stata strappata alla vita da una malattia, aveva 66 anni. La situazione è peggiorata e precipitata nel giro di alcune ore. I funerali avranno luogo il 14 febbraio alle 10 nella chiesa di San Biagio.

L'intera comunità è sconvolta dalla notizia della dipartita della dottoressa. Ha ricoperto il ruolo di presidente della sottosezione di San Severo dell'Unitalsi ed era una volontaria dell'Agape. "Oggi è un triste giorno per noi socie dell'Agape, perdiamo non solo una professionista, ma una socia e amica di associazione"

Il sindaco Matteo Vocale ha affidato a Facebook il ricordo di De Crescenzo: "Oggi per la città di San Nicandro Garganico è un giorno triste. Siamo costretti a salutare prematuramente una grande donna, punto di riferimento da sempre di colleghi e pazienti del Consultorio e nel mondo del volontariato. È ancora difficile crederci e dire altro. La Madonna di Lourdes, a cui tanto eri legata, ti ha voluta con se"

"È proprio una grande perdita per la comunità di San Nicandro, è sempre stata un punto di riferimento per tutte le donne che potevano affidarsi completamente a Teresa per la sua formazione, non solo professionale, ma anche umana".

Il tuo sorriso solare, la tua passione per la vita, la tua famiglia, gli amici e la tua amata professione. Dispensavi umanità e gentilezza. Sono sgomenta e dispiaciuta, con me stessa, per non averti chiamata un'ultima volta. Voglio salutarti con la frase che tu, pochi mesi fa, scrivesti a me: "la vita e' fantastica". Conserverò sempre il tuo ricordo, che la tua amata Madonna di Lourdes ti accolga".

Persona gentile, capace ed amante del suo lavoro. La nostra azienda sanitaria perde un punto di riferimento territoriale fondamentale, ma sono certa che dall'alto continuerai a seguire la tua famiglia e seguirci con attenzione e dedizione come hai sempre fatto e dato nel tuo amato lavoro. Che la Madonna di Lourdes ti accolga nelle sue braccia. Ciao Teresa".