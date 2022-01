San Severo piange la scomparsa della prof.ssa Silvana del Carretto

La città di San Severo, attraverso le parole del sindaco Francesco Miglio e dell?assessore alla Cultura Celeste Iacovino, piange la scomparsa di Silvana Del Carretto, nata a Serracapriola, ma sanseverese di adozione dove ha vissuto per alcune decenni. La prof.ssa Del Carretto è stata una delle maggiori e più apprezzate interpreti del mondo culturale sanseverese, si è dedicata alla poesia ed alla narrativa, ha pubblicato su antologie e riviste in tutta Italia. Ha collaborato anche con diversi giornali, preziosi i suoi innumerevoli racconti ambientati in terra di Capitanata, che hanno messo in luce, usi, tradizioni e luoghi del nostro territorio, testimonianze e studi indispensabili per non dimenticare un passato che non c?è più. ?Alla famiglia, in particolare al marito prof. Armando Gravina ed alle figlie Gloria, Gigliola e Genziana, il nostro affettuoso cordoglio e la testimonianza di vicinanza dell?intera Amministrazione Comunale di San Severo che piange addolorata una persona amata da tutti? concludono il Sindaco Miglio e l?Assessore Iacovino.