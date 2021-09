Il GrandApulia piange la scomparsa di Martina, la ragazza che aiutava i bambini malati di cancro: aveva 27 anni

Se n’è andata via a 27 anni la paziente oncologica di Solaro, in provincia di Milano, testimonial anti-covid della Regione Lombardia. Malata di cancro al colon metastatico, lo scorso anno aveva aiutato il GrandaApulia a raccogliere fondi per i bambini che soffrivano della sua stessa malattia.

“Cercare la gioia nelle piccole cose che la vita ci offre: è questo il segreto della felicità”. Diceva così Martina Luoni in un video dell'iniziativa del dicembre scorso di GrandApulia a favore dei bambini ricoverati presso l’oncomatologia Casa Sollievo della Sofferenza insieme all'associazione A.G.A.P.E. per la cura e lo studio delle leucemie e tumori infantili e al Policlinico Riuniti di Foggia.

“Lo ha fatto in un momento in cui stava soffrendo e combattendo, in un momento in cui avrebbe potuto lasciarsi tutto dietro le spalle, ma con il coraggio di una leonessa ha deciso di mettersi in gioco e di utilizzare la sua voce e la sua esperienza per aiutare gli altri. Oggi Martina se n'è andata, ma noi la ricorderemo sempre con affetto e non smetteremo mai di ringraziarla” si legge sulla pagina facebook del centro commerciale