Foggia piange Maria Tricarico, l'ex direttrice della Caritas che ha speso una vita per gli ultimi

Foggia piange Maria Tricarico, per 17 anni direttrice della Caritas Diocesana Foggia-Bovino, dal 1997 al 2014, quando lasciò il testimone a Don Francesco Catalano. La notizia della sua dipartita sta già circolando in rete.

Punto di riferimento per tante persone indigenti che si sono affacciate al Conventino, la ricordano così Raffaele e Tina

Maria aveva tutte le qualità e le competenze per svolgere questo incarico; era una donna fisicamente minuta e fragile, ma forte, tenace e soprattutto determinata. Per tanto tempo è stato un punto di riferimento, nella sua città, per ogni persona povera ed emarginata. Pur piccola (e quanto la prendevamo in giro per questo), non esitava ad alzare la voce, di fronte a chiunque, per esigere il rispetto dei diritti degli esclusi, spesso ottenendo ciò che era giusto. Era bello lavorare con lei, anche se difendeva, fino all'estenuazione dell'interlocutore, il suo punto di vista. Ci mancherà enormemente, soprattutto la sua bella testimonianza di carità e dono della vita per gli emarginati della nostra società