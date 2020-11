Grave lutto a Casa Sollievo: morta Cicilano, dirigente infermieristico "instancabile" che amava la professione e i suoi studenti

Casa Sollievo della Sofferenza in lutto per la morte, avvenuta ieri 3 novembre 2020, di Maria Soccorsa Cicilano, dirigente del Servizio di Assistenza Diretta (SAD) per operatori sanitari non medici. Si è spenta dopo una lunga malattia affrontata fino all’ultimo istante in silenzio e con grande dignità.

Maria Soccorsa Cicilano, che poche settimane fa aveva festeggiato i suoi 40 anni di servizio, è cresciuta nell’opera di San Pio e dal 2009 ricopriva l’incarico di dirigente Infermieristico.

Il suo amore per la professione sanitaria la spinse negli anni a prestare servizio anche nell’attività didattica, insegnando agli allievi infermieri in formazione presso il nostro istituto.

Donna instancabile, sempre attiva e legata alla famiglia, non solo a quella biologica, ma anche a quella che San Pio le aveva donato.

Esempio per i suoi studenti, che seguiva costantemente nel percorso degli studi: «teneva molto a noi studenti – ricorda Giovanna, che adesso è infermiera nel nostro ospedale – seguiva ogni nostro passo. Era innamorata della sua professione e nelle sue lezioni insegnava e trasmetteva a tutti la bellezza e la dedizione di questo mestiere».

Qualche anno fa la malattia è entrata a far parte della sua vita, accolta e affrontata quotidianamente a testa alta. «Ha vissuto gli anni del dolore con consapevolezza – racconta Michela Crisetti, sua collega e amica – affrontando la malattia in gran silenzio e sempre con il sorriso. Anche nei momenti più duri e difficili che la vedevano costretta in un letto di ospedale, ha sempre reagito e affrontato la realtà con grande speranza, il motore di tutto. Solo poche settimane fa ha deciso di allontanarsi dal suo lavoro, svolto sempre con grande volontà e responsabilità».

Un anno fa, Maria Soccorsa Cicilano salutava i suoi studenti con queste parole che certamente resteranno impresse nel cuore di tutti: «Vi auguro di essere gli infermieri migliori del mondo, e di saper cogliere le opportunità di questo corso di laurea nella casa di San Pio».

I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle ore 15:30 presso la Chiesa di San Leonardo Abate in San Giovanni Rotondo.