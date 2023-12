Addio a Margherita Palladino, responsabile del museo Herma: "Una colonna portante della cultura dei Cinque Reali Siti"

La comunità di Ordona e dei Cinque Reali Siti è in lutto per la scomparsa di Margherita Palladino, responsabile del museo Herma di Ordona.

"Da ieri Ordona e i Cinque Reali Siti non sono più gli stessi. Ci ha lasciati una donna giovane, forte, professionale, leale, gentile e dallo splendido sorriso. Era il fulcro della cultura del comprensorio dei cinque comuni. Mi mancheranno tante cose di te Margie: la tua forza, la tua determinazione, la tua voglia di vivere, la tua allegria, la tua sincerità, la tua cultura, i tuoi sorrisi, la tua ironia. La tua passione per il Museo e per Herdonia era contagiosa. Faremo tesoro di tutto ciò che abbiamo imparato da te e con te. Non ti dimenticheremo mai. Ciao Margie", il messaggio di cordoglio della sindaca di Ordona Adalgisa La Torre.

"Amava tanto questo territorio, che oramai l'aveva adottata. Di Margherita ci mancheranno la grande professionalità e l'immensa umanità, racchiuse nel suo perenne sorriso", le parole di Umberto Di Michele, sindaco di Carapelle dove lo scorso ottobre la Palladino fu insignita del premio 'Il Seminatore' 2023 dell'Unione dei Comuni dei Cinque Reali Siti per l'impegno profuso nella promozione dei beni culturali.