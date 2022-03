Pacinotti di Foggia in lutto: è morta la professoressa Intonti

La professoressa del Pacinotti di Foggia, Lucia Intonti, non c'è più. A darne notizia è l'istituto stesso sulla sua pagina Facebook: "È un giorno di grande dolore per la comunità scolastica dell'istituto Pacinotti di Foggia. È venuta a mancare prematuramente la professoressa Lucia Intonti. La dirigente scolastica, i docenti, gli amati alunni e il personale tutto, si uniscono al cordoglio della famiglia. Riposa in pace, cara Lucia. Che la terra ti sia lieve".

Sconcerto tra i colleghi, gli amici e i conoscenti, che non hanno mancato di rimarcare sui social il dolore per la dipartita della docente - che ha lottato fino all'ultimo - e il vuoto che ha lasciato, non solo tra i suoi alunni: "Da stasera la stella più bella che brillera nel cielo sei tu mia dolce Lucia.Amavi la vita solare era una gioia stare con te.Non è un addio ma arrivederci sei nel mio cuore.riposa in pace luce splendida" scrive Annalisa. "Il profondo dolore che si prova per la morte di ogni anima amica nasce dalla sensazione che in ogni individuo ci sia qualcosa di inesprimibile, peculiare solo a lui, e quindi assolutamente e irrimediabilmente perduto. Che tristezza infinita! Il tuo sorriso era uno di quei sorrisi che illuminavano le giornate a scuola. Ciao, Lucia. Nel giardino della memoria, nel palazzo dei sogni... e lì che io e te ci rincontreremo" il cordoglio di Anna. Così Mary: "È solo un ciao, un giorno ci rincontreremo! Continua a brillare da lassù!". "Da stasera la stella più bella che brilleraà nel cielo sei tu mia amica Lucia. Amavi la vita solar, era una gioia stare con te. Non è un addio ma arrivederci, sei nel mio cuore, riposa in pace luce splendida"