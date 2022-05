Addio a Loreta, l'oss che ha donato gli organi nel giorno del suo compleanno

Si svolgeranno questo pomeriggio alle 17 presso la chiesa cristiana evangelica di via De Nittis a San Giovanni Rotondo, i funerali di Loreta Urbano, l’operatrice socio-sanitaria deceduta in un reparto della Rianimazione. Prestava servizio presso l’Asp Pianura Est di Pieve di Cento in provincia di Bologna.

Avrebbe desiderato tornare nella sua terra, che amava tantissimo, e continuare a vivere al fianco del marito, dei quattro figli e degli affetti più cari. Alcuni suoi organi rivivranno nella vita di altre persone, così come ha confermato su Facebook il marito Luigi, infermiere del 118 della Asl di Foggia insieme alla figlia più grande.

La donazione è avvenuta ieri 16 maggio, nel giorno del suo 53esimo compleanno. Era impegnata nel sociale.