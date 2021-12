Dolore atroce nella piccola Anzano: paese in lutto per la morte di Elisa, aveva solo 25 anni

Anzano di Puglia, comune dei Monti Dauni al confine con l'Irpinia di circa 1150 abitanti, è sotto choc per la tragica scomparsa di Elisa, morta il 23 dicembre a soli 25 anni. I funerali si svolgeranno domani 26 dicembre alle 9.30 presso la chiesa Santa Maria, in concomitanza dei quali il sindaco ha proclamato il lutto cittadino, sospendendo tutte le manifestazioni pubbliche.

Verranno esposte le bandiere a mezz'asta presso la sede municipale. I concittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni sportive, sono state chiamate ad esprimere la loro partecipazione mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto durante le esequie, dalle 9.30 alle 12.

Ad Anzano di Puglia non è Natale. C'è tanta amarezza, rabbia e sconcerto per la dipartita della ragazza, figlia di un geometra dipendente del Comune. Decine e decine i messaggi di cordoglio e ricordo comparsi su Facebook, di amici e conoscenti. Alcuni anche molto strazianti. Elisa era conosciutissima in paese.

Così il sindaco Paolo Lavanga e l'amministrazione comunale: "È impossibile esprimere parole di conforto nei confronti di un genitore, che vede andare via per sempre la propria bambina di 25 anni. La vita ci mette ogni giorno a dura prova. La vita a volte è davvero ingiusta. La nascita di Gesù nostro Signore dia alle famiglie la forza e il coraggio di reagire a questa tragica prova".