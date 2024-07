Tragedia a Vieste: donna muore in mare, grave la nipotina

Tragedia a Vieste questo pomeriggio 16 luglio. Una signora di 57 anni è deceduta mentre era in acqua, verosimilmente per annegamento.

Nonostante la rianimazione cardiopolmonare eseguita da un rianimatore Hems dell'elisoccorso, intervenuto sul posto insieme ai sanitari della rete emergenza-urgenza del 118, per la vittima non c'è stata nulla da fare.

La donna sarebbe annegata mentre era in acqua insieme alla nipotina - che avrebbe ingerito dell'acqua - condotta in gravi condizioni presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Verrà trasportata sempre in elisoccorso nel reparto della Rianimazione del Policlinico Riuniti di Foggia.

Sul posto carabinieri e guardia costiera.