Morta Daniela Mazzacane, volto noto di Telenorba

Daniela Mazzacane, volto noto di Telenorba, non c'è più. Si è spenta ieri sera, 31 luglio, dopo una lunga malattia. A darne notizia è Norbaonline, che descrive così la collega: "Daniela Mazzacane aveva sempre mille idee e mille impegni, soprattutto nel sociale. Si dedicava tantissimo agli altri ed era una profonda devota di San Nicola. Daniela Mazzacane era popolarissima e molto amata anche grazie al suo meraviglioso carattere. Sempre solare, sorridente, positiva".

Barese, la giornalista, autrice e conduttrice tv lascia un marito e due figlie. Nel corso della sua carriera aveva condotto il Tg Norba del mattino, il Tg Prima e Pomeriggio Norba. Si occupava principalmente di costume e spettacolo. Era presidente di 'Donne di Puglia' e presentatrice di serate di gala. Aveva 59 anni.

La notizia ha fatto il giro del web: decine e decine i messaggi di cordoglio comparsi sui social, di amici, parenti, colleghi e conoscenti

Stasera se ne va un pezzo del mio cuore, che ha creduto in me sin da quando, poco più che ventenne, muovevo i primi passi nel mondo dello spettacolo e mi diceva: “Sei brava, io mi rivedo in te!”. Mi ha sempre dato consigli e mi accolto con affetto e gioia quando ho avuto l’opportunità di lavorare con lei. Una donna sicura di sé, dolce e generosa. Ciao Danielita, dimenticarti sarà difficile (Marilena Farinola). Fa’ buon viaggio, Specchio, come ci chiamavamo, scherzando. Ci siamo “scoperte” tardi, ma eravamo diventate amiche, colleghe unite e inseparabili, a dispetto di tutto e tutti. Mi mancheranno le nostre lunghe chiacchierate, i consigli, i sorrisi. Grazie di avermi dato il privilegio di starti accanto fino all’ultimo. La vita è un soffio. Manchi. Fa’ buon viaggio, Specchio (Francesca Rodolfo). "Addio raggio di sole: eri la più bella e la più dolce, mancherai come l'aria" (Grazia Rongo).

Nell'aprile 2022 aveva dichiarato su Facebook di stare poco bene e che per questo sarebbe dovuta stare lontano dagli schermi tv per un po' di tempo: "Sono stata colpita anche io da una malattia che comunque è curabile ma ha bisogno dei suoi tempi. Ci tenevo a spiegarvi cosa è successo e perchè mi sono assentata per un po' di tempo dai social. Spero d'ora in poi di riprendermi a farmi vedere e sentire da voi"