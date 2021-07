Cultura foggiana in lutto: addio ad Angela Articoni, una delle fondatrici della community 'Flashbook'

A darne il triste annuncio è la stessa community su Facebook: "Ci stringiamo intorno alla famiglia di Angela in questo saluto, che facciamo qui a nome di tutti, ringraziandola per aver contribuito a far fiorire Flashbook mettendo a disposizione le sue competenze, il suo tempo e la sua determinazione. Ciao Angela, fa buon viaggio"