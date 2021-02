Foggia piange Alice, la 17enne investita in viale I Maggio non ce l'ha fatta: è morta dopo quattro mesi di calvario

Ieri sera Alice ha smesso di combattere, era stata investita nell'ottobre del 2020 in viale I Maggio a Foggia. E' morta ieri sera al policlinico Riuniti di Foggia. Mamma Teresa: "Alice è volata in cielo"

Dopo quattro mesi di calvario, tra coma e problemi neurologici, Alice ha smesso di combattere. E' morta ieri sera a 17 anni al Policlinico Riuniti, dove era ricoverata dall'ottobre dello scorso anno.

Era stata investita mentre attraversava la strada su viale I Maggio. L'automobilista si era fermato a prestare i soccorsi. Trasportata d'urgenza in ospedale, Alice era entrata in coma per il colpo subìto alla testa.

Si era risvegliata dopo 16 giorni, ma la gioia della madre e dei familiari era durata pochissimo. Le sue condizioni, affatto buone, avevano spinto i medici ad indurle il coma.

Da quel 13 ottobre, la 17enne aveva subìto una decina di interventi per drenare il liquido formatosi nel cranio, per il quale l'organismo di Alice non era più in grado di farlo spontaneamente.

In quei giorni la madre Teresa, tramite i social, aveva ringraziato un agente di polizia fuori servizio che l'aveva accudita fino all'arrivo dell'ambulanza e chiesto un aiuto economico per poterla trasportare in un centro specializzato.

Era partita una raccolta fondi durata meno di 24 ore, durante le quali, grazie al buon cuore dei foggiani, erano stati raccolti 15mila euro, necessari per il trasporto in elicottero.

A frenare l'entusiasmo di mamma Teresa, commossa dalla bontà dei donatori, erano stati però i medici: Alice stava troppo male per essere trasportata. Il volo avrebbe potuto risultarle fatale.

Nell'ultimo periodo, come ci racconta mamma Teresa, sembrava stesse meglio, tant'è che si pensava già di utilizzare quei soldi raccolti per la riabilitazione in un centro specializzato.

Dopo l'ennesimo intervento, ieri la situazione è degenerata all'improvviso. Con un messaggio laconico mamma Teresa ci ha avvisati dell'accaduto: "Alice è volata in cielo".

I soldi, provento della raccolta fondi, saranno interamente versati sulla piattaforma GoFundMe, a favore di chi ne ha bisogno.