Rubati strumenti della banda musicale di Monte: "A voi, il disprezzo dell'intera comunità"

La banda musicale 'Città di Monte Sant'Angelo' finisce nel mirino dei ladri. Ignoti, nel corso della passata notte, hanno si è intrufolato nella sede per trafugare alcuni strumenti musicali che, al di là del valore meramente economico, rappresentano veri e propri 'alter-ego' - "un confidente, l’amico del cuore" - dei musicisti.

"Rubare uno strumento musicale ad un musicista equivale a strappargli l’anima, il sentimento, il cuore", denunciano i membri della banda. "La notte scorsa, qualche individuo annoiato e molto coraggioso, si è intrufolato nella nostra sede per rubare. A questo individuo, o a questa 'banda' di individui, auguriamo di fare un buon uso degli strumenti rubati, di usarli per servire la comunità, come avrebbero fatto i legittimi proprietari", spiegano.

L'accaduto è stato stigmatizzato dal sindaco, Pierpaolo D'Arienzo: "Sono amareggiato nell’apprendere questa triste notizia", spiega. "Sono stati rubati alcuni strumenti alla Banda Musicale Città di Monte Sant'Angelo che, in ogni occasione, è pronta e disponibile ad allietare i momenti più belli, quelli della tradizione, quei momenti che ci uniscono e che ci fanno sentire ancora di più comunità".

"A loro va tutta la nostra vicinanza e supporto. Ai responsabili di tali disgustosi eventi, invece, il disprezzo di un’intera comunità. Mi auguro di tornare presto a risentire le vostre melodie risuonare per le strade della città, facciamo sì che la vostra musica sia più forte di questi orribili rumori”, conclude.