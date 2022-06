Incendio a Macchia, bruciano decine di ettari di bosco: in arrivo i canadair

L'area colpita dalle fiamme non è stata ancora pienamente quantificata, ma dalle prime stime risulterebbero compromesse già alcune decine di ettari di verde

Un incendio di vaste dimensioni sta interessando da alcune ore l'area boscata di Macchia Libera, frazione ai piedi di Monte Sant'Angelo, sul Gargano.

L'area colpita dalle fiamme non è stata ancora pienamente quantificata, ma dalle prime stime risulterebbero compromesse già alcune decine di ettari di verde. Sul posto, stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia, con il coordinamento del Dos - Direttore operazioni spegnimento dal Comando provinciale del 115 di Foggia. Con loro, anche gli uomini dell'Arif e della protezione civile. Si attende l'arrivo di un canadair per effettuare lanci di acqua e liquido ritardante. Si tratta del terzo grave incendio che ha colpito il Gargano, nell'estate 2022, dopo quelli registrati in località Mattinatella e nell'area naturalistica di Oasi Lago Salso.

Copyright 2022 Citynews