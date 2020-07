"Ragazzini in monopattino controsenso, se ne infischiano di incroci e auto in transito"

Silenziosi, veloci (25 km/h) e spesso mal governati. Cresce la preoccupazione in merito all'uso dei monopattini in città, come testimonia la riflessione del medico Salvatore Onorati, già presidente dell'Ordine dei Medici di Foggia che, dal suo profilo Fb racconta: "Sono ornato tardi da una riunione, attraverso sulle strisce pedonali sulla parte di corso Garibaldi all’incrocio con via Duomo.

Mi fermo all’improvviso perché quasi mi sono addosso tre ragazzini di 10/12 anni su sfavillanti monopattini".

"Venivano controsenso infischiandosene dell’incrocio e delle auto che venivano di fronte dalla parte giusta e che per fortuna erano ferme per lasciarmi passare. Non dico nulla sulla mancanza di controlli, non dico nulla sul fatto che quei monopattini possono essere stati comprati grazie al bonus governativo e quindi una parte piccolissima del loro costo viene dalle mie tasse, ma sul fatto che ci sono ragazzini di quell’età in giro ad ora abbastanza tarda a cavallo di un pericoloso mezzo reso ancor più pericoloso dal buio".

"Immagino se avessi visto mia figlia alle dieci e mezza di sera a dieci, dodici anni con sotto braccio il monopattino pronta per uscire, non credo sarebbe uscita di casa anche se nemmeno penso che mia figlia avrebbe nemmeno pensato di poterlo fare. No, non diamo colpe alle altre agenzie educative, ma la colpa è solo delle famiglie di questi marmocchi che scorrazzano indisturbati mettendo a rischio la propria ed altrui incolumità", conclude.