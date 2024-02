Dà una testata a gioco fermo all'avversario, giocatore finisce sotto i ferri: "Non è possibile per una partita di calcio"

Un incontro di calcio dilettantistico ha rischiato di trasformarsi in un incubo per un calciatore dell'Asd Atletico Peschici, squadra che milita nel campionato regionale di Prima Categoria. Domenica scorsa la testata scagliata a gioco fermo di un giocatore della Virtus Molfetta, che gli è costata l'espulsione ma appena due giornate di squalifica, ha costretto Francesco Gallo, giocatore della compagine garganica, a fare ricorso alle cure dei sanitari. "Gli girava la testa e ci ha chiesto di portarlo al pronto soccorso. Siamo andati prima a Terlizzi, ma non gli hanno fatto i raggi, e poi a San Giovanni Rotondo" spiega a Foggiatoday l'allenatore-giocatore Vincenzo Borgia.

Gallo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del setto nasale da parte dell'equipe di Casa Sollievo della Sofferenza: "Non possiamo esprimervi il nostro stato d’animo dopo una trasferta conclusasi a mezzanotte per testata ricevuta dal nostro Francesco Gallo che lo ha sottoposto ad intervento chirurgico. Purtroppo era da tanto che non assistevamo a queste scene . Auguriamo al nostro Francesco pronta guarigione augurandoci di non veder più queste scene" il commento sulla pagina Fb.

All'indirizzo dell'Asd Atletico Peschici sono arrivate le scuse della società, ma l'autore della testata rischia ora una denuncia penale. "Ci hanno chiamato e chiesto scusa, hanno allontanato il ragazzo. Francesco sta bene, ma non può lavorare: per una partita di calcio" aggiunge amareggiato mister Borgia, che attraverso le pagine della nostra testata ne approfitta per lanciare un appello alle società dilettantistiche, alle quali chiede di garantire un'ambulanza e una pattuglia dei carabinieri nei pressi degli impianti sportivi.

Lo scontro salvezza è finito in parità mentre il calcio di periferia ha perso la faccia. A otto partite dal termine, serve un miracolo per mantenere la categoria: "Non ci arrenderemo ma sarà molto difficile" fanno sapere da Peschici.