Gravi accuse di molestie sessuali: ricerche a tutto campo della polizia di un soggetto non identificato

In attesa di ricevere informazioni dettagliate sui reati commessi dal soggetto ritenuto responsabile di molestie sessuali, per cui al momento non ci è possibile pubblicare il volto, la polizia di Foggia ha esteso la ricerca del presunto autore agli organi di stampa, su un provvedimento emesso dalla locale Procura della Repubblica.

Stando a quanto riferito dalla questura, a Foggia vi sarebbe una persona libera accusata del grave reato di molestie sessuali: "Chiunque è in grado di fornire indicazioni utili alla identificazione dell’autore del reato è pregato di mettersi in contatto direttamente con la squadra mobile, anche in forma anonima, e con garanzie della riservatezza personale" l'appello.